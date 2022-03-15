Rastgele ateş ederek arkadaşını öldürmekle suçlanan sanığa 21 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Rastgele ateş ederek arkadaşını öldürmekle suçlanan sanığa 21 yıl hapis cezası

15.03.2022 17:13
Rastgele ateş ederek arkadaşını öldürmekle suçlanan sanığa 21 yıl hapis cezası

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan kavgada havaya rastgele ateş ederken arkadaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 21 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan kavgada havaya rastgele ateş ederken arkadaşının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 21 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gençosman Y. ile ölen Ramazan Ece'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Ece ailesinin avukatı, taraflar arasında protokol imzalandığını ve olayın kaza olması nedeniyle sanık hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi.

Sanık Gençosman Y. de olayla ilgili maddi zararların avukatı vasıtasıyla giderildiğini ve önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "olası kastla öldürme" suçundan 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Gençosman Y, 17 Mart 2021'de husumetli olduğu belirtilen H.E'ye ait Atalar Mahallesi Işılay Sokak'taki oto yıkamacıya gitmiş, burada çıkan tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla havaya rastgele ateş etmişti.

Bu sırada olay yerinde bulunan ve başından yaralanan arkadaşı Ramazan Ece, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan Gençosman Y, polis ekiplerince yakalanmıştı.

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Kocaeli, Mahkum, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rastgele ateş ederek arkadaşını öldürmekle suçlanan sanığa 21 yıl hapis cezası - Son Dakika


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