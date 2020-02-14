Rastgele havaya ateş açan kişi polis memurunu yaraladı - Son Dakika
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Rastgele havaya ateş açan kişi polis memurunu yaraladı

6 saat önce

Trabzon'da havaya rastgele ateş açan bir kişi, polis memurunu yaraladı.

Trabzon'da havaya rastgele ateş açan bir kişi, polis memurunu yaraladı.

Alınan bilgiye göre, seyir halindeki aracı Liman kavşağında bozulan M.Ç (40), durumu çekiciye bildirerek yardım talebinde bulundu. Çekici geldiği sırada otomobilindeki pompalı tüfeği çıkararak çevreye rasgele ateş açan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar polise ihbar etti.

Daha sonra M.İ idaresindeki çekiciyle Değirmendere Mahallesi'ne kaçan M.Ç'yi, polis ekipleri otogar önünde durdurdu. Polislerin uyarılarına rağmen çevreye ateş açmaya devam eden şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinde görevli polis memuru Hasan Öztürk'ü yaraladı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada, olay nedeniyle iki iş yeri ve iki araçta hasar meydana geldiği, yaralı polis memurunun KTÜ Tıp Fakültesi'nde ameliyata alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, şüphelinin psikolojik rahatsızlığı dolayısıyla raporu bulunduğunu ve daha önce hakkında farklı suçlardan kayıtların yer aldığını aktardı.

Rastgele havaya ateş açan kişi polis memurunu yaraladı

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:13 Kaynak: AA
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