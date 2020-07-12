Rastgele havaya ateş açanlara geçit yok - Son Dakika

Rastgele havaya ateş açanlara geçit yok

Kahramanmaraş'ta havaya gelişi güzel ateş açanlara karşı düzenlenen operasyonlarda 10 kişi yakalanırken, olaylarda kullanılan 9 silah ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta havaya gelişi güzel ateş açanlara karşı düzenlenen operasyonlarda 10 kişi yakalanırken, olaylarda kullanılan 9 silah ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, magandalara ve çeşitli olaylarda silah kullanmaya yeltenen şahıslara yönelik çalışma başlattı.


Ekipler, son üç gün içinde yaptığı çalışmada, Abdülhamithan Mahallesinde silahla havaya ateş eden F.T. (30), kurusıkı tabanca ile ateş ederken suçüstü yakalandı. Yunus Emre Mahallesinde yapılan uygulamada uyuşturucu ticaretinden aranan M.D.(31) ve yanındaki şahıstan 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Kuzey Çevre yolunda polisin yaptığı anlık uygulamada M.A.U. (25) isimli şahıstan ruhsatsız bir adet pompalı otomatik tüfek ele geçirildi. Şeyh Adil Mahallesinde yapılan uygulamada bir araçta bulunan E.K.'den (21) ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Saçaklızade Mahallesinde araçtan rasgele havaya ateş eden E. K. (25) kurusıkı tabanca ile suçüstü yakalandı. Yörük Selim mahallesinde tüfekle bir şahsı vurmaya yeltenen U.E.'nin (24 yaş) elindeki tüfeği polis aldı ve yanındaki şahısla birlikte etkisiz hale getirdi.


Şeyh Adil Mahallesinde ailevi kavga esnasında bir şahsı vurmak için kovalayan A.A. (42) elinde tüfekle polis tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi. Piri Reis Mahallesinde bir kavgada kurusıkı silah kullanmaya çalışan M.A. (26) suçüstü yakalandı.


5 kurusıkı tabanca ve 4 adet tüfekle yakalanan 10 şahsa gerekli idari ve adli işlemler yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:00 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rastgele havaya ateş açanlara geçit yok - Son Dakika
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