Rastgele havaya ateş açtı gözaltına alındı - Son Dakika

Rastgele havaya ateş açtı gözaltına alındı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinin damından pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinin damından pompalı tüfekle havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesinde vatandaşların bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede yapılan araştırma sonucunda, Ş.B. isimli şahsın havaya rastgele ateş açtığını söylemesi üzerine pompalı tüfek ve 5 adet fişekle beraber gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:37 Kaynak: İHA
Son Dakika Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı