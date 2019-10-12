Son Dakika Haberleri: Rasulayn'a zırhlı araç sevkiyatı
Son Dakika Güncel Rasulayn'a zırhlı araç sevkiyatı

Rasulayn'a zırhlı araç sevkiyatı

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn meskun mahalinin ele geçirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.

Rasulayn'a zırhlı araç sevkiyatı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn meskun mahalinin ele geçirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.


Fırat'ın doğusundaki YPG/ PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barıq pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde Rasulayn meskun mahalinin ele geçirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı araç takviyesi yapıldı.


Sinyal kesici ve personel taşıyıcıların yoğunlukta olduğu askeri zırhlı araçların ele geçirilen bölgelerin güvenliğini sağlamakta ve devriyede kullanılması bekleniyor. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:49 Kaynak: İHA
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