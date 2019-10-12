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Rasulayn'a zırhlı araç sevkıyatı

1 saat önce

Rasulayn'a zırhlı araç sevkıyatıŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da meskun mahalin ele geçirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.

Rasulayn'a zırhlı araç sevkıyatı

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da meskun mahalin ele geçirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.

Fırat'ın doğusundaki YPG/ PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Barıq pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde Rasulayn meskun mahalinin ele geçirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı araç takviyesi yapıldı.

Sinyal kesici ve personel taşıyıcıların yoğunlukta olduğu askeri zırhlı araçların ele geçirilen bölgelerin güvenliğini sağlamakta ve devriyede kullanılması bekleniyor.

Rasulayn'a zırhlı araç sevkıyatı

Barış Pınarı Harekatı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:09 Kaynak: İHA
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