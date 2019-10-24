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Rasulayn'da 5 asker yaralandı

52 dakika önce

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde 5 askerin PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralandığı bildirildi.

Rasulayn'da 5 asker yaralandı, System.String[]

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde 5 askerin PKK/ YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlara PKK/YPG'li teröristlerce drone, havan ve hafif silahlarla düzenlenen saldırıda 5 personelin yaralandığı belirtildi.

Meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılığın verildiği kaydedilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekat bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizleme faaliyetlerine devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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