Rasulayn'da 5 asker yaralandı
19 dakika önce
Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlara PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 asker yaralandı.
Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlara PKK/ YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:14
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