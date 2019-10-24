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Son Dakika Ekonomi Rasulayn'da 5 asker yaralandı

Rasulayn'da 5 asker yaralandı

19 dakika önce

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlara PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 asker yaralandı.

Rasulayn'da 5 asker yaralandı, System.String[]

Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlara PKK/ YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda 5 asker yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:14 
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