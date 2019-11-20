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Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcı (EYP) kabı ele geçirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:06 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcı (EYP) kabı ele geçirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam ettiği belirtilerek, terör örgütü PKK/ YPG tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş tek katlı binada 683 roket lançeri ve 93 EYP kabının ele geçirildiği kaydedildi.
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