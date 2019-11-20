Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi
Son Dakika Güncel Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi - Son Dakika

Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcı (EYP) kabı ele geçirildiğini bildirdi.

Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 EYP kabı ele geçirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcı (EYP) kabı ele geçirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, komandoların Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam ettiği belirtilerek, terör örgütü PKK/ YPG tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş tek katlı binada 683 roket lançeri ve 93 EYP kabının ele geçirildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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