Son Dakika Haberleri: - Rasulayn'da artık çocuklar gülüyor
Son Dakika Güncel - Rasulayn'da artık çocuklar gülüyor

- Rasulayn'da artık çocuklar gülüyor

57 dakika önce

- Rasulayn'da artık çocuklar gülüyorRASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den geri alınarak güvenliğin sağladığı Rasulayn'da artık çocukların yüzü gülüyor.

- Rasulayn'da artık çocuklar gülüyor

RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/ YPG'den geri alınarak güvenliğin sağladığı Rasulayn'da artık çocukların yüzü gülüyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da hayat normale dönüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin güvenli hale getirdiği bölgede artık çocukların da yüzü gülüyor. Terör örgütünden alınarak güvenliğin sağlandığı kasabada çocuklar sokaklarda oyun oynayabiliyor. Günlük hayat aktivitelerinde de hareketliliğin yaşandığı bölgede günlük yaşam normale dönüyor. Terör örgütünün baskısı yüzünden kepenk indiren dükkanlar yeniden açıldı.

PKK/YPG terör örgütünün baskısı nedeniyle Rasulayn'dan ayrılmak zorunda kalan Ali Ebu Ahmet, bölgenin güvenli hale getirilmesi ile geri döndüğünü ifade ederek, "Evimizi, kasabamızı terk etmek zorunda kaldık. Çok şükür kasabamızın kontrol altına alınmasının ardından sağ salim dönebildik" dedi.

- Rasulayn'da artık çocuklar gülüyor

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Twitter'dan büyük skandal! Teröristbaşı Mazlum Kobani'nin hesabını onayladılar
Meral Akşener'den Barış Pınarı Harekatı eleştirisi: Maalesef masadan zaferle kalkmadık Son Dakika: Kart ile altın alımında taksit sayısı 8'e çıktı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "etnik temizlik" iftirasını atan dergiye suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 12:00:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Rasulayn'da artık çocuklar gülüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]