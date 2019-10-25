Rasulayn'da artık çocuklar gülüyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/ YPG'den geri alınarak güvenliğin sağladığı Rasulayn'da artık çocukların yüzü gülüyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da hayat normale dönüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin güvenli hale getirdiği bölgede artık çocukların da yüzü gülüyor. Terör örgütünden alınarak güvenliğin sağlandığı kasabada çocuklar sokaklarda oyun oynayabiliyor. Günlük hayat aktivitelerinde de hareketliliğin yaşandığı bölgede günlük yaşam normale dönüyor. Terör örgütünün baskısı yüzünden kepenk indiren dükkanlar yeniden açıldı.

PKK/YPG terör örgütünün baskısı nedeniyle Rasulayn'dan ayrılmak zorunda kalan Ali Ebu Ahmet, bölgenin güvenli hale getirilmesi ile geri döndüğünü ifade ederek, "Evimizi, kasabamızı terk etmek zorunda kaldık. Çok şükür kasabamızın kontrol altına alınmasının ardından sağ salim dönebildik" dedi.

(İHA)