Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı
Son Dakika Güncel Rasulayn'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı

Rasulayn'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı

19 dakika önce

Suriye'nin Rasulayn kentindeki belediye binasına Türk bayrağı asıldı.

Suriye'nin Rasulayn kentindeki belediye binasına Türk bayrağı asıldı.

İhlas Haber Ajansı ekibi, terör örgütü PYD/ PKK'dan Barış Pınarı Harekatı ile temizlenen Rasulayn şehir merkezine girdi. Şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından Türk bayrağı asıldı.

Rasulayn kent merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı da görüldü.

(İHA)

Rasulayn'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı

İhlas Haber Ajansı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:15 Kaynak: İHA
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