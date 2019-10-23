- Rasulayn'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı
19 dakika önce
- Rasulayn'da belediye binasına Türk bayrağı asıldıRASULAYN - Suriye'nin Rasulayn kentindeki belediye binasına Türk bayrağı asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:15 Kaynak: İHA
- Rasulayn'da belediye binasına Türk bayrağı asıldı
RASULAYN - Suriye'nin Rasulayn kentindeki belediye binasına Türk bayrağı asıldı.
İhlas Haber Ajansı ekibi, terör örgütü PYD/ PKK'dan Barış Pınarı Harekatı ile temizlenen Rasulayn şehir merkezine girdi. Şehir merkezindeki teröristlerin karargah olarak kullandığı belediye binasına Suriye Milli Ordusu birlikleri tarafından Türk bayrağı asıldı.
Rasulayn kent merkezinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı da görüldü.
Teröristlerin korkulu rüyası Özel Harekat polisleri Suriye'ye gönderildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye hükümeti ile temas olacak mı?" sorusuna yanıt verdi Rus ordusu, Türkiye'yle varılan mutabakat kapsamında kontrolü ele almak için Kobani'ye girdi Çin'den Soçi mutabakatına ilk yorum: Faydalı olmasını umuyoruz