Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı

6 saat önce

Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf köyünde bomba yüklü araç patladı.

Rasulayn'da bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı, System.String[]

Rasulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf köyünde bomba yüklü araç patladı. Patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.


Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Rasulayn kentinin güneybatısındaki Tel Halaf köyünde bomba yüklü araç patladı. Saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Olayda en az 10 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. - RASULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:39 Kaynak: İHA
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