Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da bombalı araçla saldırı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
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Rasulayn'da bombalı araçla saldırı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı

6 saat önce

Rasulayn'da bombalı araçla saldırı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı

Rasulayn'da bombalı araçla saldırı: 17 ölü, 20'den fazla yaralı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, YPG/ PKK'nın Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattığı bombalı araçlı saldırıda 17 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi


Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken, 20'den fazla kişiyi de yaraladı."

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:09 
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