Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da bombalı saldırı: 2 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Rasulayn'da bombalı saldırı: 2 ölü - Son Dakika

Rasulayn'da bombalı saldırı: 2 ölü

7 saat önce

Rasulayn'da bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Rasulayn'da bombalı saldırı: 2 ölü, System.String[]

Rasulayn'da bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. - RESULAYN

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:04 Kaynak: İHA
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