Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da çatışma sesleri yükseliyor
Son Dakika 3. Sayfa Rasulayn'da çatışma sesleri yükseliyor

Rasulayn'da çatışma sesleri yükseliyor

18 dakika önce

Rasulayn'da çatışma sesleri yükseliyorŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Rasulayn kentinde öğlen saatlerinde çatışmalar şiddetlendi.

Rasulayn'da çatışma sesleri yükseliyor

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Rasulayn kentinde öğlen saatlerinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/PYD'nin mevzileri yoğun ateş altına alındı.

Türkiye'nin Güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın 7 gününde, Rasulayn meskun mahallinde çatışmalar sürüyor. Öğlen saatlerinde bölgeden yoğun çatışma sesleri yükselirken, Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/ YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı. Belirlenen hedefler ve mevziler yapılan atışlarla yerle bir ediliyor. Bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.

Rasulayn'da çatışma sesleri yükseliyor

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:31 Kaynak: İHA
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