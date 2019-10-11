Rasulayn'da çatışmalar şiddetlendi
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Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Rasulayn'daki PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Rasulayn'daki PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.
Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait obüs ve topçu birlikleri sabah saatlerinde Suriye'nin Rasulayn kentini yoğun ateş altına alındı. Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu birlikleri de teröristlerle karadan sıcak temasa girdi. Rasulayn'dan yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Sabah saatlerinde yoğunlaşan top atışları devam ediyor. - ŞANLIURFA
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