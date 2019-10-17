Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da çatışmalar sürüyor
Son Dakika Güncel Rasulayn'da çatışmalar sürüyor

Rasulayn'da çatışmalar sürüyor

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'nın 9. gününde, Türkiye'nin sıfır noktasında bulunan Rasulayn'da çatışmalar gün boyu sürdü.

Rasulayn'da çatışmalar sürüyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nın 9. gününde, Türkiye'nin sıfır noktasında bulunan Rasulayn'da çatışmalar gün boyu sürdü. Teröristlere ait 60 tünel ele geçirilirken, kentin merkezinde ve doğusunda bulunan iki mühimmat deposu imha edildi.

Fırat'ın doğusunda bulunan terör hedeflerinin yok edilmesine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda çatışmalar Rasulayn'da yoğunlaştı. Sokakların dar ve tünellerle dolu olması sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri adım adım ilerliyor. Kentin merkezinde ve doğusunda bulunan iki mühimmat deposu imha edildi

60 TÜNEL BULUNDU

SMO birlikleri kontrolü sağladığı alanlarda, teröristlere ait 60 tünel ele geçirdi. Kent genelinde 300 tünelin bulunduğu, tünellerin uzunluğunun 100 kilometreleri bulduğu öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, 6 keskin nişancının sağ olarak ele geçirildiği ileri sürüldü.

Dün ve bugün Rasulayn'nın farklı bölgelerine topçu birlikleri tarafından atışlar yapıldı. Özellikle kentin doğu kısmında bulunan alanlar peş peşe topçu birlikleri tarafından, fırtına obüsleri ile vuruldu. Topların düştüğü iki farklı noktadan siyah dumanlar yükseldi. Zaman zaman alevler de gözükürken, yangınlar iki saat boyunca sürdü. Kentin iç kısımlarında ise şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li senatörlerin Türkiye'ye karşı hazırladığı yaptırım paketi açıklandı
ABD'li heyet Türkiye'de görüşme yaparken Trump açıklama yaptı: Teşekkürler Erdoğan, milyonlarca hayat kurtuldu Son Dakika: Türkiye'deki ABD heyetinden açıklama: Ateşkes olacak Son Dakika: ABD Başkan Yardımcısı Pence: ABD Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamayacak, var olan yaptırımlar geri çekilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 21:03:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da çatışmalar sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]