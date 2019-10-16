Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da çatışmalar yeniden başladı
Son Dakika 3. Sayfa Rasulayn'da çatışmalar yeniden başladı

Rasulayn'da çatışmalar yeniden başladı

53 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Rasulayn'da dün gece kesilen çatışmalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı.

Rasulayn'da çatışmalar yeniden başladı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Rasulayn'da dün gece kesilen çatışmalar bu sabah saatlerinde yeniden başladı.


Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla PKK/ YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü ve gece sessizliğin hakim olduğu Rasulayn'da sabahın ilk ışıkları ile birlikte çatışmalar yeniden başladı. Özellikle meskun mahalde meydana gelen çatışmaların yanı sıra Türk topçu bataryaları, çok namlulu roket atar ve obüslerle PKK/YPG hedefleri vuruluyor. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Sabah, YPG, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:46 Kaynak: İHA
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