Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi
Son Dakika Güncel Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi

Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.

Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/ PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephanelik ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan bilgilendirmede, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü YPG/PKK'ya ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu cephaneliğin ele geçirildiği belirtildi.

Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde, cephanelikte kamuflaj, hücum yeleği, askeri malzemelerin yanı sıra ağır makineli silahlara ait mühimmat kasaları bulunduğu görülüyor.

Suriye, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Keskin nişancı saldırısında yaralanan SMO askerleri kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
Resulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait cephanelik ele geçirildi Almanya'da terör örgütü YPG yandaşlarının düzenlediği yürüyüşte paçavralar toplandı Dürbün kapağını açmadan ateş eden teröristin son hali görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 16:40:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da cephanelik ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]