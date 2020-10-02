Rasulayn'da evde nüfus hizmeti başladı - Son Dakika

Rasulayn'da evde nüfus hizmeti başladı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde evde nüfus hizmeti başladı.

Rasulayn'da evde nüfus hizmeti başladı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde evde nüfus hizmeti başladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan, hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Rasulayn'da Türkiye'nin destek ve danışmanlığında kamu hizmetleri verilmeye devam ediliyor.

Rasulayn Nüfus Müdürlüğüne başvuranların kimlik kartları kısa sürede hazırlanarak teslim edilirken kuruma gidemeyen yaşlı, hasta ve engellilerin başvuruları ise evlerinde alınıyor.

Kimlik kartı almak için yakınları aracılığıyla başvuran veya telefon açan yaşlı, hasta ve engellilerin evlerine giden çalışanlar, biyometrik veri, fotoğraf ve kimlik tespit işlemlerini yanlarında götürdükleri bilgisayar ve cihazlarla yaparak kimlik kartlarını hazırladıktan sonra ilgililerin adreslerine teslim ediyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Şanlıurfa'daki kamu kurum kuruluşlarının destek ve danışmanlık hizmeti verdiği Rasulayn Nüfus Müdürlüğünde, terörden temizlenen diğer bölgelerdeki yazılım sistemleri kullanılıyor.

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Terör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rasulayn'da evde nüfus hizmeti başladı - Son Dakika

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