Rasulayn'da EYP yapımında kullanılan malzemeler imha edildi - Son Dakika
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Rasulayn'da EYP yapımında kullanılan malzemeler imha edildi

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'ın Ar Bain köyünde terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı (EYP) atölyesinin tespit edilerek malzeme ve düzeneklerin imha edildiğini bildirdi.

Rasulayn'da EYP yapımında kullanılan malzemeler imha edildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'ın Ar Bain köyünde terör örgütüne ait el yapımı patlayıcı (EYP) atölyesinin tespit edilerek malzeme ve düzeneklerin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçikler tarafından Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Rasulayn'ın Ar Bain köyünde, PKK/ YPG terör örgütüne ait EYP atölyesi olarak kullanılan binanın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, EYP yapımında kullanılan malzeme ve düzeneklerin METİ Timleri tarafından imha edildiği kaydedildi.

Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:56 Kaynak: AA
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