Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da hayat normale dönüyor
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Rasulayn'da hayat normale dönüyor

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, terör baskısının sona erdiği Rasulayn'da vatandaşların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, terör baskısının sona erdiği Rasulayn'da vatandaşların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Vatandaşların hayvan otlattığı ve tarla sürdüğü görüntülerin yer aldığı Twitter paylaşımında, "Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Rasulayn'da hayat normale dönmeye devam ediyor. Terör baskısının sona ermesiyle halk, temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı." ifadeleri kullanıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:40 Kaynak: AA
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