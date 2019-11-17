Rasulayn'da hayat normale dönüyor
7 saat önce
Rasulayn'da Suriyeli vatandaşların hayvan otlatması Traktörle tarla sürülmesi ANKARA - Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, terör baskısının sona erdiği Rasulayn'da vatandaşların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:20 Kaynak: AA
Rasulayn'da Suriyeli vatandaşların hayvan otlatması
Traktörle tarla sürülmesi ANKARA - Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, terör baskısının sona erdiği Rasulayn'da vatandaşların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
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