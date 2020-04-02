Rasulayn'da koronavirüs tedbirleri kapsamında termal kamera kuruldu - Son Dakika

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Rasulayn'da koronavirüs tedbirleri kapsamında termal kamera kuruldu
6 saat önce
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında termal kamera kuruldu.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında termal kamera kuruldu.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde ilçedeki dezenfeksiyon aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda bölgede salgın riskine karşı giriş çıkışlar kısıtlandı. Bölgeye zorunlu ve özel izinle giriş çıkış yapanların ateş ölçümü için sınır kapısına termal kameralar kuruldu.
Bu arada, Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinde vatandaşlara broşürler dağıtıldı.
Bölgeye yönelik yayın yapan Barış Pınarı FM radyosunca da alınması gereken tedbirler hatırlatılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:26 Kaynak: AA
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