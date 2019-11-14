Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da mayınlar temizleniyor
Son Dakika 3. Sayfa Rasulayn'da mayınlar temizleniyor - Son Dakika

Rasulayn'da mayınlar temizleniyor

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG tarafından yerleştirilen mayınlar Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından temizleniyor.

Rasulayn'da mayınlar temizleniyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da terör örgütü PKK/ YPG tarafından yerleştirilen mayınlar Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından temizleniyor.


Rasulayn, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı. Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG tarafından yerleştirilen mayınları temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Güvenliğin sağlandığı Rasulayn'da patlayıcı tuzakları temizleme çalışmaları sürerken sivillerin tarım arazilerine yerleştirilen mayın ve el yapımı patlayıcılar tek tek imha ediliyor. Bomba ve mayınlar boş arazilerde kontrollü olarak patlatılıyor. - RASULAYN

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:04 Kaynak: İHA
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