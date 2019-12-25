Rasulayn'da Noel kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rasulayn'da Noel kutlandı - Son Dakika

Rasulayn'da Noel kutlandı

6 saat önce

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'da yaşayan Hristiyanlar, Noel Bayramı'nı kutladı.

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'da yaşayan Hristiyanlar, Noel Bayramı'nı kutladı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinde Hristiyanlar, Süryani Ortodoks Kilisesi'nde Noel için bir araya geldi.

Öncesinde, kent merkezindeki kiliseleri çam ağaçlarıyla süsleyen Süryani ve Ermeni vatandaşlar, mumlar yakarak dilek tuttu ve dualar okudu.

AA muhabirine açıklama yapan Ziyad Musa isimli Rasulayn sakini, "Bugün Rasulayn Süryani Ortodoks Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla ayin düzenledik. İsa'nın doğumunu ayinlerle kutladık. Ayinimizi huzur ve güven içerisinde yaptık. Çok şükür dini vecibelerimizi yerine getirmemize engel olunmuyor." diye konuştu.

Musa, "Türk devletine ve Suriye Milli Ordusu'na (SMO) güvenliğimize, ibadethanelerimize gösterdiği önemden dolayı çok teşekkür ederim. Aynı şekilde bayramımızı kutlayan Müslüman kardeşlerimize de teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Artık Rasulayn güvenli. Dinimizi güven içerisinde yaşayabiliyoruz. Dönün"

Süryani vatandaşlardan Enam Musa da "Bu önemli günde hep birlikte dualar ettik. Ayinlerimizi istediğimiz şekilde huzur içerisinde yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Musa, şöyle devam etti:

"Bölgeden çıkmak zorunda hisseden sivillere buradan çağrı yapıyorum. Artık Rasulayn güvenli. Dinimizi güven içerisinde yaşayabiliyoruz. Dönün. Türk hükümetine ve SMO'ya terör örgütünü bölgeden çıkarttıkları için teşekkür ederim."

YPG/ PKK, kiliseleri, karargah ve mühimmat deposu olarak kullanmıştı. Rasulayn, Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO tarafından YPG/PKK işgalinden 12 Ekim'de kurtarılmıştı.

Rasulayn'da Noel kutlandı

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:17 Kaynak: AA
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