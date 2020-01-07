Rasulayn'da onarılan kamu binaları hizmete girdi - Son Dakika

Suriye'nin Rasulayn kentinde, aralarında adliye, okul ve Mobil PTT şubesinin de yer aldığı hizmet binaları aktif hale getirildi.

Terör örgütü PKK/ YPG'nin uzun yıllar süren işgali nedeniyle harap hale gelen Telabyad ve Rasulayn'daki okul, hastane, kamu binaları ve ibadethaneler, bölgenin terör örgütünden temizlenmesiyle onarılarak yerel halkın hizmetine sunulmaya devam ediyor. Rasulayn'da banka, posta ve kargo hizmeti verecek olan Mobil PTT Şubesi de düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve çok sayıda yetkili katıldı.

PTT şubesinin açılışının ardından Rasulayn'da bulunan 7'nci Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Merkezini ziyaret eden Vali Erin, onarım çalışmaları devam eden Rasulayn Adliyesi binasında incelemelerde bulundu. Erin daha sonra Rasulayn Hastanesini ziyaret etti. Burada tedavi gören Rasulaynlılarla sohbet eden Vali Erin, yeni doğan bir çocuğa hediye verdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin daha sonra 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve beraberindeki heyetle, Rasulayn'a bağlı Nukra köyünde onarılarak eğitim öğretimin hizmetine sunulan Barış Pınarı Nukra İlköğretim Okulunun açılış törenine katıldı. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonunda, kamu kuruluşları, Mehmetçik ve yerel halkın desteğiyle onarılan ve eğitim öğretimin hizmetine sunulan Barış Pınarı Nukra İlköğretim Okulunda düzenlenen törende konuşma yapan Vali Erin, Rasulayn'da mutlu bir gün yaşandığını belirterek, bu okullarda eğitim görecek çocukların kendi memleketlerini imar ve inşa edeceklerini söyledi. Rasulayn'daki tüm okulların onarımını yaparak tüm çocukların okula başlamasını temin edeceklerini kaydeden Vali Erin, Nukra İlköğretim Okulunun onarılarak eğitim öğretimin hizmetine sunulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Rasulayn'da yaklaşık 15 yıldır yerel hizmetlerin verilemediğini tespit ettiklerini hatırlatan Vali Erin, terör örgütünün tahrip ettiği kamu binalarının, hastanelerin ve diğer tüm binaları onararak hizmete açacaklarını söyledi. Konuşmasında Rasulaynlılara hitap eden Vali Erin, "Rasulaynlı kardeşlerimiz umutsuz olmasınlar. Geleceğe güvenle baksınlar. Çünkü, emin ve güvenli ellerdeler. Tarihten gelen misyonu ve birikimiyle Türkiye Cumhuriyeti, burada yaşayan insanların huzur ve güven içerisinde, şerefli bir şekilde yaşamalarına yönelik yapılması gereken ne varsa yapacağımızdan emin olun. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine güvenin. Telabyad'la birlikte bu bölgeyi İnşallah tüm Suriyeli kardeşlerimizin yaşamak isteyeceği bir bölge haline getireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından okulun açılışını gerçekleştiren Vali Erin ve beraberindekiler, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Vali Erin, kırtasiye ve beslenme paketleri hediye ettiği çocuklarla sohbet ederek başarılar diledi.

Yeniden okula başlamanın sevincini yaşayan öğrenciler, Türkiye'ye teşekkür etti.

(İHA)