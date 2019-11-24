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Rasulayn'da patlayıcı madde ele geçirildi

6 saat önce

Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Rasulayn'da el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı ele geçirildi.

Rasulayn'da patlayıcı madde ele geçirildi, System.String[]

Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Rasulayn'da el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen terör örgütü PKK/ YPG'ye ait patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince tespit edilen patlayıcılar şöyle:

"2 sarılmış ve infilaklı fitil ile hazırlanmış 1 kilogramlık C3 patlayıcı, bir adet sarılmış ve infilaklı fitil ile hazırlanmış 5 kilogramlık C3 patlayıcı, 122 adet 750 gramlık sanayi tipi claymore anti personel mayını, 4 adet 1,5 kilgoramlık sanayi tipi claymore anti personel mayını, bir adet 2 kilogramlık sanayi tipi claymore anti personel mayını, 6 infilaklı fitil ile hazırlanmış Rus menşeli 10 kilogramlık anti-tank mayını, 19 tapa kısmı infilaklı fitil ile hazırlanmış 122 mm'lik havan mermisi, 10 tapa kısmı infilaklı fitil ile hazırlanmış 82 mm'lik havan mermisi, 20 tapa kısmı infilaklı fitil ile hazırlanmış 62 mm'lik havan mermisi, 300 Hindistan menşeili tahrip kapsülü, bir metal dış kap içerisinde parça tesirli 10 kilogramlık sanayi tipi EYP, 3 temasa duyarlı araçlar için hazırlanmış EYP başlatıcı düzenek, 4 anahtarlı EYP başlatıcı düzenek, EYP hazırlamakta kullanılan koli bandı, elektrik bandı, kablo, jak ve benzeri yardımcı malzeme."

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:40 Kaynak: AA
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