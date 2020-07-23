MSB: "PKK/YPG'li teröristler bu kez de Rasulayn'da yaşayan masum sivilleri hedef aldı.
MSB: "PKK/ YPG'li teröristler bu kez de Rasulayn'da yaşayan masum sivilleri hedef aldı. Rasulayn şehir merkezindeki Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler 1 masum sivili katlederken, 14 sivili de yaraladı."
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23.07.2020 21:09:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rasulayn'da PKK/YPG'li teröristlerden bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 14 yaralı - Son Dakika