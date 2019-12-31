Rasulayn'da PKK/YPG'nin bombalı saldırısını Mehmetçik önledi - Son Dakika
Son Dakika Politika Rasulayn'da PKK/YPG'nin bombalı saldırısını Mehmetçik önledi - Son Dakika

Rasulayn'da PKK/YPG'nin bombalı saldırısını Mehmetçik önledi

7 saat önce

Rasulayn'da PKK/YPG terör örgütünce bir araca yerleştirilen patlayıcı, ihbar üzerine Mehmetçik tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Rasulayn'da PKK/YPG'nin bombalı saldırısını Mehmetçik önledi, System.String[]

Rasulayn'da PKK/ YPG terör örgütünce bir araca yerleştirilen patlayıcı, ihbar üzerine Mehmetçik tarafından kontrollü olarak imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Rasulayn şehrinde PKK/YPG terör örgütü üyeleri, alıkoydukları bir Suriyeli'nin aracına patlayıcı yerleştirdi.

Suriyeli vatandaşın ilk fırsatta durumu Türk askerine bildirmesi üzerine, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi, patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti. Patlayıcının imha edilmesiyle örgütün saldırı planı bertaraf edildi.

Teröristlerce aracına bomba yerleştirilen Suriyeli, olayı şöyle anlattı:

"Davudi aşiretinden bir kadını Rasulayn'a götürmemi istediler. Kadını ve çocuğunu almak için beklerken PKK/YPG'li teröristler geldi. PKK/YPG'li teröristler bana 'sen insan kaçakçısısın' dedi. 'Ben böyle işler yapmıyorum' dedim. Sadece insanları istedikleri yere parayla götürüyorum. Beni okula götürüp, orada tuttular. İki gün nezarete attılar. Evraklarımı verdiler, aracımı bana teslim ettiler. 'Aracında bir şey yok' dediler. Yoldayken PKK/YPG'li teröristler beni arayıp 'Aracına bomba koyduk. Aracın bizdeyken bomba koyduk, kendini de askeri de öldüreceksin.' dediler. Türk askerine haber verdim. 'Yolda durup bekle, hemen geliyoruz.' dediler. Hemen geldiler, aracımın her yerini aradılar. Benzin deposunda ve aracın tavanında bomba buldular. Aracımı uzaktan patlatıp imha ettiler. Bana teşekkür ettiler. 'Allah'tan kimseye zarar gelmeden bize haber verdin.' dediler. Allah razı olsun. Türk askerine teşekkür ederim. Allah'a şükrediyoruz, bu olayda kimse ölmedi. Türk askerine ve Türk devletine çok teşekkür ederiz."

YPG, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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