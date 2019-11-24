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Rasulayn'da pkk-ypg'ye ait patlayıcı madde ve malzeme imha edildi
6 saat önce
Rasulayn'da PKK-YPG'ye ait patlayıcı madde ve malzeme imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 06:30 Kaynak: DHA
Rasulayn'da PKK- YPG'ye ait patlayıcı madde ve malzeme imha edildi
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