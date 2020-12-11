Şehit yakınlarının tören alanına gelişi
Kuvvet komutanlarının gelişi ve aileye taziye dileklerini iletmesi
Şehit naaşının getirilmesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un gelişi ve aileye taziye dileklerini iletmesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve aileye taziye dileklerini iletmesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün şehidin yakınlarına taziyede bulunması
Kuvvet komutanlarının gelişi ve aileye taziye dileklerini iletmesi
Cenaze namazı için saf tutulması
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin omuzlara alınması
Cenazenin askerler tarafından götürülmesi
Şehit babasının araca bindirilmesi
Şehit babasının sözleri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gidişi ANKARA - Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/ YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar son yolculuğuna uğurlandı. (2)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Rasulayn'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika