Rasulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı - HATAY - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rasulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı - HATAY - Son Dakika

Rasulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı - HATAY

12 dakika önce

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenazesi, memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Buluş'un (29) Türk bayrağına sarılı tabutu, Barbaros Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Hacı Meryem İçcan Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin annesi Aynur Ertem ve akrabalarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Hatay Valisi Rahmi Doğan, bazı milletvekilleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından askerlerce taşınan şehidin tabutuna Bakan Akar da omuz verdi.

Şehit Buluş'un cenazesi, daha sonra Kırıkhan Şehitliği'nde defnedildi.

Rasulayn'da şehit olan Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı - HATAY

Kırıkhan, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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