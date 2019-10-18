Rasulayn'da sessizlik hakim
1 saat önce
Türkiye ve ABD arasında varılan anlaşma ile Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesinin ardından Rasulayn şehir merkezinde sessizlik hakim.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:10 Kaynak: AA
Türkiye ve ABD arasında varılan anlaşma ile Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesinin ardından Rasulayn şehir merkezinde sessizlik hakim.
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