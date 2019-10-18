Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da sessizlik hakim
Son Dakika Güncel Rasulayn'da sessizlik hakim

Rasulayn'da sessizlik hakim

1 saat önce

Türkiye ve ABD arasında varılan anlaşma ile Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesinin ardından Rasulayn şehir merkezinde sessizlik hakim.

Türkiye ve ABD arasında varılan anlaşma ile Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat süreyle ara verilmesinin ardından Rasulayn şehir merkezinde sessizlik hakim.

Rasulayn'da sessizlik hakim

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:10 Kaynak: AA
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