Rasulayn'da sessizlik hakim

Türkiye ve ABD arasında varılan anlaşma ile Barış Pınarı Harekatı 'na 120 saat süreyle ara verilmesinin ardından Rasulayn şehir merkezinde sessizlik hakim.

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