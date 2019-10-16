Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonların sürdüğü Rasulayn'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İhlas Haber Ajansı ekipleri, o çatışmaları yakın mesafeden görüntüledi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon devam ediyor. Suriye'nin Rasulayn kentinde de meskun mahal operasyonları hız kesmeden sürüyor. Özellikle bu sabah saatlerinde, Rasulayn merkezinde çatışmalar şiddetlendi. Ceylanpınar sınırına yakın bölgelerde şiddetli silah sesleri duyuldu. Şiddetli çatışmalar, İHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kentin batısında bulunan birçok alan ise fırtına obüsleri tarafından ateş altına alındı. Kentin birçok noktasından dumanlar yükseliyor.

Öte yandan, kentte terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı öğrenildi. Bu yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerleri, Rasulayn'ın ara sokaklarında titizlikle ilerliyor. Belirlenen hedefler, nokta atışları ile imha ediliyor.

(Refik Fidan - Siber Kuş/İHA)