Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da şiddetli çatışmalar
Son Dakika Güncel Rasulayn'da şiddetli çatışmalar

Rasulayn'da şiddetli çatışmalar

2 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonların sürdüğü Rasulayn'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rasulayn'da şiddetli çatışmalar, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında operasyonların sürdüğü Rasulayn'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İhlas Haber Ajansı ekipleri, o çatışmaları yakın mesafeden görüntüledi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon devam ediyor. Suriye'nin Rasulayn kentinde de meskun mahal operasyonları hız kesmeden sürüyor. Özellikle bu sabah saatlerinde, Rasulayn merkezinde çatışmalar şiddetlendi. Ceylanpınar sınırına yakın bölgelerde şiddetli silah sesleri duyuldu. Şiddetli çatışmalar, İHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kentin batısında bulunan birçok alan ise fırtına obüsleri tarafından ateş altına alındı. Kentin birçok noktasından dumanlar yükseliyor.

Öte yandan, kentte terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı öğrenildi. Bu yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu askerleri, Rasulayn'ın ara sokaklarında titizlikle ilerliyor. Belirlenen hedefler, nokta atışları ile imha ediliyor.

(Refik Fidan - Siber Kuş/İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz?
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu'ndan Sezgin Tanrıkulu'na: CHP gereğini yapacak; çünkü münasebetsiz bir cümle kurdu Son dakika: Cizre'ye YPG'li teröristler tarafından havan topu atıldı Son Dakika: Şırnak'ın Cizre ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerden saldırı: 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 16:11:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da şiddetli çatışmalar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]