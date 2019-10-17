Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da şiddetli çatışmalar
Son Dakika 3. Sayfa Rasulayn'da şiddetli çatışmalar

Rasulayn'da şiddetli çatışmalar

24 dakika önce

Rasulayn'da şiddetli çatışmalarŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'dan çatışma sesleri yükselmeye devam etti.

Rasulayn'da şiddetli çatışmalar

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'dan çatışma sesleri yükselmeye devam etti.

Rasulayn'ın özellikle batı kısmında yer alan yerleşim yerlerinin arasından yükselen silah sesleri, Ceylanpınar kent merkezinden de duyuldu. Zaman zaman fırtına obüsleri, verilen koordinatları ateş altına aldı. Rasulayn'ın ara sokaklarında tank sesleri de duyuldu. İzli mermiler kentin her bölgesinden görüldü.

İlçede askeri hareketlilik devam ediyor.

Rasulayn'da şiddetli çatışmalar

Barış Pınarı Harekatı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:23 Kaynak: İHA
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