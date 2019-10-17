Rasulayn'da şiddetli çatışmalar
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Rasulayn'da şiddetli çatışmalarŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'dan çatışma sesleri yükselmeye devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:23 Kaynak: İHA
Rasulayn'da şiddetli çatışmalar
ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'dan çatışma sesleri yükselmeye devam etti.
Rasulayn'ın özellikle batı kısmında yer alan yerleşim yerlerinin arasından yükselen silah sesleri, Ceylanpınar kent merkezinden de duyuldu. Zaman zaman fırtına obüsleri, verilen koordinatları ateş altına aldı. Rasulayn'ın ara sokaklarında tank sesleri de duyuldu. İzli mermiler kentin her bölgesinden görüldü.
İlçede askeri hareketlilik devam ediyor.
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