Rasulayn'da suçüstü yakalanan YPG/PKK'lı teröriste ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı esnasında Rasulayn'da suçüstü yakalanarak getirildiği Şanlıurfa'da tutuklanan YPG/ PKK'lı terörist, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu Suriyeli sanık Adnan Hüseyin (40) katıldı.

Sanık Hüseyin, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, örgüte para aldığı için katıldığını öne sürdü.

Örgüt içerisinde kendisine "Gümrük kontrolü" görevi verildiğini aktaran Hüseyin, "Barış Pınarı Harekatı esnasında tam teslim olacaktım etrafım sarıldı. Ben de suçüstü yakalanmış gibi oldum. Örgütle ve çatışmalarla alakam yoktur. Yanımdaki silahı bana örgüt içerisindeki görevim için verdiler. Silahı kullanmayı da ateş etmeyi de bilmiyorum." iddiasında bulundu.

Duruşma savcısı ise sanığın gerçekleri inkar ettiğini belirtti.

Kriminal raporları sanığı yalanladı

Sanığın el, ayak ve avuç içinden alınan atış atıklarının Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde incelendiğini vurgulayan savcı, sanığın uzun süredir aktif silah kullanan bir örgüt mensubu olduğunun tespit edildiğinin anlaşıldığına dikkati çekti.

Sanığın, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlar sırasında diğer terör örgütü mensuplarıyla örgüt saflarında yer aldığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine silahlı saldırı düzenlemek maksadıyla Rasulayn bölgesine intikal ettiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti de sanığa, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.