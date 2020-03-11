Rasulayn'da suçüstü yakalanan YPG/PKK'lı teröriste ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi - Son Dakika
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Rasulayn'da suçüstü yakalanan YPG/PKK'lı teröriste ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

7 saat önce

Barış Pınarı Harekatı esnasında Rasulayn'da suçüstü yakalanarak getirildiği Şanlıurfa'da tutuklanan YPG/PKK'lı terörist, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Rasulayn'da suçüstü yakalanan YPG/PKK'lı teröriste ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı esnasında Rasulayn'da suçüstü yakalanarak getirildiği Şanlıurfa'da tutuklanan YPG/ PKK'lı terörist, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu Suriyeli sanık Muhammed Hüseyin (34) katıldı.

Sanık Hüseyin, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, örgütle bağının olmadığını savundu.

Duruşma savcısı ise sanığın el, ayak ve avuç içinden alınan atış atıklarının incelenmesi sonucu Hüseyin'in uzun süredir aktif silah kullanan bir örgüt mensubu olduğunun delillerle tespit edildiğini belirtti.

Sanığın, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında örgüt saflarındayken suçüstü yakalandığını vurgulayarak, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammed Hüseyin'e, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Muhammed Hüseyin, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:48 Kaynak: AA
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