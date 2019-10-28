Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da terör örgütü YPG'ye ait yeni bir tünel tespit edildi
Son Dakika Güncel Rasulayn'da terör örgütü YPG'ye ait yeni bir tünel tespit edildi

Rasulayn'da terör örgütü YPG'ye ait yeni bir tünel tespit edildi

50 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/ YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti."

(İHA)

Rasulayn'da terör örgütü YPG'ye ait yeni bir tünel tespit edildi

PKK, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:00 Kaynak: İHA
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