Son Dakika Haberleri: - Rasulayn'da terör örgütü YPG'ye ait yeni bir tünel tespit edildi
Son Dakika Genel - Rasulayn'da terör örgütü YPG'ye ait yeni bir tünel tespit edildi

- Rasulayn'da terör örgütü YPG'ye ait yeni bir tünel tespit edildi

49 dakika önce

- Rasulayn'da terör örgütü YPG'ye ait yeni bir tünel tespit edildiANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini bildirdi.

- Rasulayn'da terör örgütü YPG'ye ait yeni bir tünel tespit edildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti."

- Rasulayn'da terör örgütü YPG'ye ait yeni bir tünel tespit edildi

PKK, YPG, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:01 Kaynak: İHA
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