- Rasulayn'da terör örgütü YPG'ye ait yeni bir tünel tespit edildi
49 dakika önce
- Rasulayn'da terör örgütü YPG'ye ait yeni bir tünel tespit edildiANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:01 Kaynak: İHA
- Rasulayn'da terör örgütü YPG'ye ait yeni bir tünel tespit edildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı harekatı kapsamında Rasulayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rasulayn'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti."
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