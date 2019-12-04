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Rasulayn'da terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1sivil yaşamını yitirdi.

Rasulayn'da terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1sivil yaşamını yitirdi.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçe merkezinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, birinin durumu ağır 2 sivil yaralandı.

Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.

Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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