Rasulayn'da terör saldırısı 21 yaralı - Son Dakika

Rasulayn'da terör saldırısı 21 yaralı

Suriye, (DHA)- Suriye'nin kuzeyinde bulunan Rasulayn ilçesinde düzenlenen iki terör saldırısında 21 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Patlama, Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki Postane Müdürlüğü binasının yakınlarında meydana geldi. İkinci patlamanın ise kent merkezinde bomba yüklü bir motosikletle düzenlenen saldırı sonucu gerçekleştiği bildirildi. Terör saldırısında 21 sivilin yaralandığı ve çoğunluğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu aktarıldı. Saldırıların YPG PKK terör örgütü tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.