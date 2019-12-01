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Rasulayn'da teröristlerin kazdığı tüneller kapatılıyor
6 saat önce
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin bir okula kazdığı tüneller, kapatılarak kullanılamaz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/ YPG'li teröristlerin bir okula kazdığı tüneller, kapatılarak kullanılamaz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığınca sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiğimiz Rasulayn'da yaptığı arama taramada PKK/YPG'li teröristlerin içerisine terör amaçlı tüneller açarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul daha tespit etti. Okulun içerisinden başlayan ve çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı" denildi. - ANKARA
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