Son Dakika Haberleri: Rasulayn'da teröristlerin şişeye tuzakladığı EYP bulundu
Son Dakika Güncel Rasulayn'da teröristlerin şişeye tuzakladığı EYP bulundu

Rasulayn'da teröristlerin şişeye tuzakladığı EYP bulundu

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Rasulayn ilçesindeki arama tarama faaliyetlerinde, çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) bulunurken, bunlardan birinin şişe içerisine tuzaklandığı görüldü.

Rasulayn'da teröristlerin şişeye tuzakladığı EYP bulundu, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Rasulayn ilçesindeki arama tarama faaliyetlerinde, çok sayıda el yapımı patlayıcı (EYP) bulunurken, bunlardan birinin şişe içerisine tuzaklandığı görüldü.

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Rasulayn ilçesindeki arama tarama faaliyetleri sürüyor.

Bölgede çok sayıda EYP ve benzeri patlayıcı ele geçirilerek etkisiz hale getirilirken, EYP'lerden birinin ise cam şişe içerisine tuzaklanarak şarapnel etkisini artırmak amacıyla tüfek mermisi kovanlarıyla doldurulduğu belirlendi.

Arama tarama çalışmalarında teröristlerce araç, yol kenarı, bina ve zemine yerleştirilmek üzere bidonların içine yerleştirilmiş patlayıcılar ile el yapımı anti tank, anti personel ve topuk mayınları da ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesi, 12 Ekim'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:42 Kaynak: AA
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