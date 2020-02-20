Rasulayn'da terörün izleri siliniyor - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünün kontrolünden kurtarılan Rasulay'nda Türkiye'nin de desteği ile savaşın izleri siliniyor.

SUDKOM, Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü nezaretinde Rasulayn Yerel Meclisi tarafından belirlenen yerel halkın görev aldığı çalışmalar kapsamında, cadde ve sokaklardan sökülen malzemeler başka işlerde kullanılmak için depolanıyor. Türk askerinin yanında Rasulayn yerel polisi Şurta'nın da görev yaptığı ilçede, esnaf ve vatandaşlar rahatça çarşılara çıkıp, ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Şehrin her alanında devam eden çalışmalar kapsamında parklar ve bahçelerde de temizlik ve çevre düzenleme faaliyetleri devam ediyor. Parkların, sokak ve caddelerin temizlenmesinden büyük memnuniyet duyan Rasulayn halkı, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e teşekkür etti.

(İHA)