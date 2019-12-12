Rasulayn'da toprak altında bulunan mühimmat kontrollü şekilde patlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rasulayn'da toprak altında bulunan mühimmat kontrollü şekilde patlatıldı - Son Dakika

Rasulayn'da toprak altında bulunan mühimmat kontrollü şekilde patlatıldı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PYD/YPG'den temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde toprak altında bulunan mühimmatlar kontrollü şekilde patlatıldı.

Rasulayn'da toprak altında bulunan mühimmat kontrollü şekilde patlatıldı, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PYD/ YPG'den temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde toprak altında bulunan mühimmatlar kontrollü şekilde patlatıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu mensupları tarafından yürütülen arama tarama çalışmaları esnasında toprak altında mühimmat bulundu. Türkiye sınırına yakın bölgede bulunan mühimmatlar, geniş güvenlik tedbirleri arasında kontrollü bir şekilde imha edildi.

Patlamadan önce hoparlörden anonslar yapılarak, vatandaşların panik yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sınırın Türkiye tarafına yakın okullar da güvelik gerekçesiyle boşaltılarak, mühimmatlar hazırlanan fünye sistemi ile patlatıldı.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Resulayn, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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