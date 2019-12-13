Son Dakika › 3. Sayfa › Rasulayn'da tuzaklanmış 12 kilogramlık iki tüp imha edildi - Son Dakika
Rasulayn'da tuzaklanmış 12 kilogramlık iki tüp imha edildi
6 saat önce
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında Rasulayn'da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan kumandalı 12 kilogramlık iki tüp, tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:55 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında Rasulayn'da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan kumandalı 12 kilogramlık iki tüp, tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) bir bir imha ediyor. Son olarak Rasulayn'da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan komutalı 12 kilogramlık iki tüp tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi" denildi. - ANKARA
Son Dakika İlham veren gençler kapsamında ödül alan Aleyna Tilki, bakanlığın yeni yayınladığı listeden çıkartıldı Leicester City Çağlar Söyüncü ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı