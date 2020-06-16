Rasulayn'da yakalanan YPG/PKK'lı teröriste ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi - Son Dakika

Duruşma savcısı ise sanığın uzun süredir aktif silah kullanan bir örgüt mensubu olduğunun delillerle tespit edildiğini belirtti.

Sanık Mehmed, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, örgütle bağının olmadığını iddia etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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